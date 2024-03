Liderii PNL au opinii antagonice despre alianța cu PSD. Spre exemplu, președintele PNL, Nicolae Ciuca a justificat, sambata, constituirea Coaliției prin voința divinitații: „Multa lume nu a crezut in acest proiect și sincer, este aici și Rareș Bogdan, este aici și domnul Stolojan, ne aducem aminte discuțiile, nici noi nu am crezut, dar, ca tot […] The post Liderii PNL, opinii total opuse despre alianța cu PSD. Nicolae Ciuca, contrazis de Rareș Bogdan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .