Să privim dincolo de ceea ce nu înțelegem CARAȘ-SEVERIN – V-am mai spus ca daca am avea totul in viata nu am sti ce sa facem cu el, nu am avea unde sa il punem, nu am cunoaste micile bucurii ce le ofera framantarea de a-l cauta. Cum am putea vedea curcubeul daca nu am suporta ploaia? Cum ne-am bucura de ceea ce suntem daca altii nu ar incerca sa ne faca sa fim altfel? Cum am simti limitele daca nu am incerca sa le depasim? Material, ne dorim multe fara sa ne intrebam ce tot facem cu ele. Agoniseala ne alearga, noi alergam nebuneste dupa agoniseli, le obtinem, dar apoi vrem mai mult, mai mult decat se poate si, oricum, niciodata nu ni… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

