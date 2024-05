Intrebat in legatura cu declaratiile liderilor PNL, de la lansarile de candidati, potrivit carora liberalii vor castiga alegerile in toate regiunile, Marcel Ciolacu a raspuns: "Castigam noi in diaspora!"."Eu am preferat sa merg prin tara si sa n-am aceste intalniri in sala si, in perioada urmatoare, o sa merg mai mult printre oameni si la obiectivele pe care le avem si guvernamentale de facut, dar sa avem si contactul direct cu cetatenii. Normal, este mobilizarea fiecarui partid. Important este ca nu mai exista totusi, si se vede, acele jigniri directe. Eu sper sa ramanem in aceste limite", a…