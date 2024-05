Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta care prevede majorari salariale cu 10%, in doua transe, in lunile iunie si septembrie, pentru angajatii din domeniile cultura, diplomatie, oficiile Registrului Comerului, institutiile din subordinea si coordonarea Guvernului, ministerelor sau sub controlul…

- Catalin Gherzan acuza USR de populism și dezinformare Declarațiile recente ale USR privind inchiderea automata a cazinourilor in localitațile rurale cu mai puțin de 15.000 de locuitori sunt departe de realitate, spune Catalin Gherzan. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a notificat deja deținatorii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, astazi, ca Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. „Vrem sa curațam rapid de pacanele 90% din localitațile țarii, urmand sa facem regulile pentru cele 10% ramase in acest moment”,…

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgența care vizeaza majorarea cu 20% a salariilor de baza in Sanatate și Asistența Sociala, incepand cu luna martie 2024. Masura se va aplica in doua tranșe. The post MAJORARE SALARII Guvernul a aprobat majorarea salariilor din Sanatate cu 20% first appeared on…

- Pentru corectarea inechitaților din sistem, cei cu venituri mai mari vor primi bani mai puțini, in timp ce pentru personalul medical cu salarii mici, creșterile vor fi semnificativ mai mari. Astfel, potrivit ordonanței de urgența, asistenții medicali vor avea anul acesta salarii majorate cu 30 la suta,…