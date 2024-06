Mai puțină carne pentru sportivi. Și Jocurile Olimpice trebuie să devină ecologice! Gata cu generatoarele diesel pentru alimentarea transmisiunilor in direct. Mai puțina carne in meniul sportivilor. Organizatorii JO de la Paris vor sa demonstreze ca cel mai mare eveniment sportiv din lume poate fi verde. Par mai degraba activiști climatici. „Va fi un test nu doar pentru acreditarile ecologice ale capitalei franceze, ci și pentru ambiția […] The post Mai puțina carne pentru sportivi. Și Jocurile Olimpice trebuie sa devina ecologice! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile Franței de a organiza cea mai ecologica ediție a Jocurilor Olimpice de pana acum sunt zadarnicite de atleții participanți, care intenționeaza sa vina la Paris cu propriile aparate de aer condiționat. Organizatorii planuiesc sa mențina controlul temperaturii cu ajutorul unui sistem de racire…

- Comitetul de organizare Paris 2024 a prezentat podiumurile pentru ceremoniile de premiere ale caștigatorilor Jocurilor Olimpice și Paralimpice. Jocurile Olimpice se desfașoara in perioada 26 iulie - 11 august și Jocurile Paralimpice intre 28 august - 8 septembrie 2024.

- Organizatorii de la Roland Garros au decis sa nu ii ofere un wildcard Simonei Halep pentru Grand Slamul de la Paris. Jurnalistul HotNews.ro Adrian Ilincescu explica miercuri intr-un articol de opinie, de ce refuzul francezilor de a o lasa in afara participantelor din 2024 pe Simona Halep, campioana…

- Simona Halep va juca pentru prima oara dupa doi ani pe zgura, fosta lidera mondiala urmand sa participe la Trofeul Clarins (13-19 mai). Organizatorii turneului de categorie WTA 125 au postat un videoclip in care romanca vorbește despre revenirea in Paris, orașul ei preferat.

- Organizatorii turneului de la Paris, WTA 125 Trophee Clarins au confirmat prezența Simonei Halep la acest turneu. The post SPORTIVA ROMANCA Simona Halep va participa un turneu de tenis de la Paris first appeared on Informatia Zilei .

- Jocurile Olimpice de la Paris vor avea loc in vara acestui an, in perioada 26 iulie - 11 august, iar RMC Sport vorbește despre faptul ca problemele climatice din ultima perioada sporesc riscul unei veri fierbinți in Capitala Franței.

- Mostenitorii si beneficiarii lui Edith Piaf sunt deschisi pentru ca melodiile "L'Hymne a l'amour" sau "La Vie en rose" sa fie folosite la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza News.ro. ...

- Tony Estanguet, presedintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris, a opinat ca decizia Comitetului International Olimpic, de a exclude sportivii rusi si belarusi de la ceremonia de deschidere, era coerenta si in ''continuitatea'' regulilor care li s-au impus acestora,…