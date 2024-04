Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu pacanelele in localitațile sub 15.000 de locuitori. Reguli schimbate in cateva ore. Precizari OFICIALE Ce se intampla cu pacanelele in localitațile sub 15.000 de locuitori: Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a schimbat regulile pentru pacanele, in doar cateva ore. Inițial, a anunțat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, astazi, ca Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. „Vrem sa curațam rapid de pacanele 90% din localitațile țarii, urmand sa facem regulile pentru cele 10% ramase in acest moment”,…

- Salile de pacanele din localitatile sub 15.000 de locuitori vor fi inchise.Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009…

- Salile de jocuri de noroc, denumite popular pacanele, nu vor mai putea functiona in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori. Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noile reguli, despre care reprezentantii coalitiei PSD-PNL sustin ca dau prima mare lovitura industriei pacanelelor.…

- Salile de jocuri de noroc sunt interzie in localitațile mai mici de 15.000 de locuitori, in urma adoptarii legii in Parlament. In județul Cluj, cele mai multe localitați vor ramane fara pacanele.

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat marti ca industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei, urmand a se da un vot pe proiectul de lege privind interzicerea pacanelelor in i localitatile sub 15.000 de…

- Camera Deputatilor adopta, marti, o lege care prevede ca salile de jocuri de noroc din localitatile care au sub 15.000 de locuitori vor fi inchise. "Industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor, va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei", spune Alfred Simonis, potrivit stiripesurse.ro"Industria…

- Intr-o poveste care pare desprinsa dintr-un film de acțiune, un barbat din Giurgiu, in varsta de 36 de ani, a devenit protagonistul unei aventuri șocante, dupa ce a distrus cu un topor nu mai puțin de 19 aparate de jocuri de noroc. E reținut preventiv. Foarte probabil, va trebui sa acopere și pagubele…