Ciolacu se pune bine cu electoratul feminin

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca si-ar dori mai multe femei in functiile de top ale administratiilor locale si centrale, pentru ca in politica "toata lumea trebuie sa se regaseasca". "Dumitrita Gliga este una dintre doamnele politicii romanesti, una dintre putinele doamne care sunt si…

- Proiectul „Step Hear – ghidul nevazatorilor in oficiile poștale” va fi lansat vineri la Oficiul Poștal Brașov 1 . Compania Naționala Poșta Romana – Sucursala Brașov va informeaza ca vineri, 16 februarie 2024ora 10:30, la sediul Oficiului Poștal Brașov 1, strada Nicolae Iorga nr.1 Brașov, va avea loc…

- Distribuirea tichetelor educaționale de 500 de lei in școli ar urma sa inceapa pe 8 ianuarie in județele, unde au ajuns deja sau urmeaza sa vina cardurile. Pana joi, 4 ianuarie, inspectoratele școlare din 9 județe au confirmat primirea tichetelor educaționale fie prin intermediul Poștei Romane, fie…

- Guvernul vine in ajutorul romanilor care au venituri reduse. Aceștia vor primi, și in 2024, un ajutor social prin programul ”Sprijin pentru Romania”. La fiecare doua luni, cardurile sociale sunt alimentate cu 250 de lei. Cand vor intra primii bani in 2024 Și in 2024, romanii vulnerabili vor beneficia…

- Un numar de 22 de copii din Covasna, din totalul celor 65 de elevi bursieri din patru județe- Covasna, Harghita, Mureș, Satu-Mare, au primit bursele „Romani pentru Romani”, cu puțin timp inainte de Ajunul Craciunului. Despre derularea acestei acțiuni, președintele asociației Calea Neamului, medicul…

- Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 13 judete si local sunt conditii de formare a poleiului, carosabilul devenind alunecos, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic, potrivit Agerpres.Este vorba de judetele Alba,…

- Potrivit unui studiu efectuat, in baza datelor statistice, de Facultatea de Filosofie și Științe Sociale din Iași, cele mai mari rate de sinucideri din perioada 2011 – 2020 au fost inregistrate in Harghita, Covasna, Mureș și Satu Mare. Rezultatele studiului sunt intarite de o cercetare recent efectuata…