Romanii sunt pe ultima suta de metri cu efectuarea cumparaturilor de Paște, care se anunța ceva mai saracacios fața de alți ani. Nu de alta, dar comparativ cu Paștele 2023, prețurile s-au marit cu aproape 30%. In mare, romanii vor aloca cam același buget ca și anul trecut, numai ca vor putea sa cumpere mai […] The post Coșul de Paște, mai scump cu 30%, in acest an. Cat de mari sunt prețurile