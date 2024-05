Orașul bulgăresc Ruse, blocat de românii care se întorc acasă după vacanța de Paște petrecută în Grecia și Bulgaria Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate in Romania asteptau in coloana sa intre spre […] The post Orașul bulgaresc Ruse, blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de autovehicule care se intind pe cativa kilometri au fost observate pe principalele artere rutiere din orașul bulgaresc Ruse, situat la granița cu Romania. Aceste coloane sunt formate in principal din sute de mașini inmatriculate in Romania, care se intorc in țara dupa ce turiștii romani și-au…

- Coloane de autovehicule care se intind pe cativa kilometri s-au format pe principalele arterele rutiere din orasul bulgaresc Ruse, situat la granita cu Romania. Sute de masini inmatriculate in Romania se intorc in tara, dupa ce turistii romani si-au terminat vacanta in Bulgaria si Grecia, potrivit news.ro.

- Romanii se pregatesc de primul Paște dupa intrarea in spațiul Schengen. Asta inseamna timp redus de așteptare in aeroport, cozi mai puține și aglomerație redusa; Peste 55% dintre romani spun ca vor calatori mai mult in țarile din spațiul Schengen de acum inainte; Romania se afla in topul destinațiilor…

- Romanii vor putea merge in destinațiile lor preferate cu trenul. Astfel, in perioada 14 iunie – 14 octombrie 2024, trenul internațional ”Romania” va asigura legatura directa intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur. Ce preț vor avea biletele de tren Biletele de tren au fost deja puse…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a participat recent ca speaker la Conferinței “Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, de unde a tras niște concluzii importante, despre care a vorbit printr-o postare pe Facebook. Cum vrea ministrul Muncii , Simona Bucura Oprescu,…

- Desi mai este peste o luna pana la Paste și 1 Mai, deja se face rezervari in ritm accelerat pentru vacanta la mare, iar romanii prefera și anul acesta Bulgaria. "Cei mai interesati sunt turistii romani", a declarat pentru Radio Varna Stanislav Stoianov, vicepresedintele Uniunii Hotelierilor din Nisipurile…

- Reduceri semnificative la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 – 18 februarie 2024. Prețurile sunt mai mici cu pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate au discounturi de pana la 40%. De…

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…