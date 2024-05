Internetul are, in general, un efect benefic pentru starea de bine, a constatat un studiu international, a relatat DPA/PA Media, potrivit Agerpres. Constatarile sugereaza ca, in pofida temerilor bazate pe pareri contrare, utilizarea internetului pare sa aiba efecte benefice asupra starii de bine. Cercetatori de la Oxford Internet Institute, din cadrul Universitatii Oxford din Marea Britanie, au analizat date prelevate de la circa doua milioane de persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 99 de ani din 168 de tari, inclusiv din America Latina, Asia si Africa. Oamenii de stiinta au descoperit ca nivelul…