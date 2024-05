Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca, in Romania, circa 20% din totalul cheltuielilor din sistemul de sanatate sunt suportate de catre pacienti, procent care trebuie sa se reduca, nu sa creasca.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat marti ca exista „medicamente banale” care sunt compensate in prezent si ca efortul este unul important din punct de vedere bugetar. Precizarile au venit dupa ce premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca nu i se pare corect ca statul sa suporte „medicamente…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, despre posibilitatea eliminarii impozitului pe concediile medicale, ca aceasta problema trebuie „judecata cu precautie”, mentionand ca Ministerul de Finante, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor face o analiza pentru…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, la Targu Mureș, ca acele concedii medicale asupra carora planeaza suspiciunea ca sunt acordate ilegal, trebuie verificate de Casele de Asigurari de Sanatate. Rafila a admis faptul ca exista situații in care acestea sunt prescrise excesiv, dar a subliniat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a recomandat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa verifice ‘mai mult’, potrivit obligatiei legale, modul de acordare a concediilor medicale de catre unii medici. ‘Concediul medical este un drept al oricarui angajat ca atunci cand are o anumita afectiune…

- Casele judetene de asigurari de sanatate trebuie sa faca verificari daca se inregistreaza „exagerari” in acordarea de concedii medicale, a reiterat, ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres. „Nu vreau sa transmitem niste mesaje in care, am citit titluri de presa, in care medicii,…

