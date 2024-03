Rafila ”pune” CNAS pe medici Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a recomandat Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa verifice „mai mult”, potrivit obligatiei legale, modul de acordare a concediilor medicale de catre unii medici. „Concediul medical este un drept al oricarui angajat ca atunci cand are o anumita afectiune care face imposibila desfasurarea activitatii, sa primeasca un venit care sa ii permita sa traiasca in acea perioada in care este in concediu. Primul lucru care trebuie facut este sa operationalizam o prevedere legala care este in Statutul CNAS care are dreptul si obligatia sa controleze acolo… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

