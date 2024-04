SCM Politehnica a fost aproape de o noua surpriza in penultima runda a sezonului regular. Dupa victorie de acasa cu vicecampioana din Constanta, handbalistii alb-violeti au revenit spectaculos in jocul din sala Apollo, dar a cedat in cele din urma la limita pe parchetul lui CSM Bucuresti, scor 23-24. In prima parte gazdele au condus […] Articolul SCM Politehnica, aproape de un punct mare la Bucuresti. Alb-violetii raman pe loc de baraj a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .