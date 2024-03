SCM Poli, umilită la Bucureşti SCM Politehnica a suferit al doilea esec la rand in doar cinci zile in zona Capitalei. Dupa infrangerea cu Steaua, de la Chiajna, handbalistii alb-violeti au fost ieri carne de tun pentru campioana Dinamo. Practic diferenta mare dintre echipe s-a vazut din primele minute. A fost 40-19 pentru gazde, ca intre seniori si juniori. Timisorenii […] Articolul SCM Poli, umilita la Bucuresti a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de taximetriști protesteaza in Piața Constituției din București, solicitand o serie de modificari legislative legate de transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Taximetriștii, (printre care și cațiva din județul Alba), sunt hotarați sa blocheze, timp de trei zile, centrul Capitalei.…

- UPDATE ora 12:00 - Fermierii și transportatorii au decis sa sparga baricadele polițiștilor din jurul Capitalei și sa porneasca pe cele mai circulate bulevarde catre Guvern. Fermierii și transportatorii amenința ca blocheaza centura Capitalei cu sute de utilaje și camioane, daca nu sunt lasați sa ajunga…

- Claxoanele transportatorilor și fermierilor nu s-au oprit ore in șir și s-au auzit pe toate strazile din Chiajna, iar manifestanții au facut tot ce le-a stat in putere ca sa doboare baricada de jandarmi și polițiști.Foto: Inquam PhotosIn urma altercațiilor, o parte dintre protestatari au fost reținuți…

- Indignarea transportatorilor și a fermierilor a avut ecou la intrarea in București. Claxoanele nu s-au oprit ore in șir și s-au auzit pe toate strazile din Chiajna, iar manifestanții au facut tot ce le-a stat in putere ca sa doboare baricada de jandarmi și polițiști.Spiritele s-au incins rapid, iar…

- Indignarea transportatorilor și a fermierilor a avut ecou la intrarea in București. Claxoanele nu s-au oprit ore in șir și s-au auzit pe toate strazile din Chiajna, iar manifestanții au facut tot ce le-a stat in putere ca sa doboare baricada de jandarmi și polițiști.Spiritele s-au incins rapid, iar…

- Timișoara are oficial printre cei mai buni sportivi din țara la arma floreta. Federația Romana de Scrima a premiat cei mai buni sportivi dar și cei mai buni antrenori, in cadrul Galei Laureaților anului 2023, care a avut loc la București. Timișorenii de la ACS FLORETA au urcat pe podium alaturi de CSA…