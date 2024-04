Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, „CSMeii” vor intalni vice-campioana, Minaur, la Baia Mare, in etapa 23, iar marți dupa pranz vor evolua pe terenul campioanei Dinamo, in „sferturle” Cupei Romaniei Tur de forța pentru handbaliștii CSM Bacau. In decurs de nici doua zile, ei vor avea parte de doua jocuri de foc. Duminica…

- Sambata, de la ora 17.30, bacauanii vor intalni, pe teren propriu, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, gruparea de pe locul 5, CSM București, in cadrul etapei 22 Cu cinci etape inainte de finalul Ligii Zimbrilor, CSM Bacau continua sa priveasca sus. Sus, dincolo de locul 8. „CSMeii” se afla la patru…

- Sambata, „CSMeii” au cedat cu 33-27 (13-16) pe terenul Constanței, gazdele reușind sa faca diferența doar in ultimele zece minute CSM Bacau pornea cu șansa a doua sambata, la Constanța, in partida ce a deschis etapa 21 din Liga Zimbrilor. CSM Constanța avea totul de partea sa: calculul hartiei, terenul,…

- Odata arhivat sezonul regulat, campionatul Ligii a III-a continua cu fazele play-off și play-out. Seria 1 numara doua echipe bacauane in play-off: CSM Bacau și FC Bacau. In ciuda vicisitudinilor de toate felurile (in special financiare), „CSMeii” lui Cristi Popovici au incheiat sezonul regulat ca vice-lideri…

- Ramona Chiriac, actuala șefa a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, a fost desemnata cap de lista la alegerile europarlamentare din partea alianței PSD-PNL. Aceasta decizie a fost luata in urma consultarilor dintre liderii coaliției de guvernare, stabilindu-se ca Chiriac va conduce lista comuna…

- Etapa cu numarul 18 a Ligii Zimbrilor la handbal masculin a propulsat-o pe CSM Bacau de pe locul 9 pe locul 7. Invingatori vineri, cu 36-28 in fața Sighișoarei, „CSMeii” au acumulat 24 de puncte, depașind in clasament atat pe CSU din Suceava, cat și pe CSM Focșani 2007, ambele invinse acasa de Dinamo…

- Acum un an, șase copii din Somușca, reuniți sub numele de RoboKids, surprindea comunitatea locala cu succesul neașteptat obținut la un concurs de robotica și calificarea la campionatul mondial din Houston, SUA. Ulterior, medaliile caștigate de membrii echipei au continuat sa se adune, dovedind ca succesul…

- Fara punct luat in acest retur, „CSMeii” vor intalni miercuri, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, lidera incontestabila, Dinamo București A fost greu pana acum. O dovedesc atat infrangerea de coșmar, cu CSU din Suceava, din finalul anului, cat și eșecul fara drept de apel de sambata…