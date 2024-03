Stiri pe aceeasi tema

- Poliția continua intervențiile dure in randul ultrașilor. Dupa reținerea liderului galeriei Rapidului, mai mulți ultrași de la CSA Steaua și Dinamo au fost „saltati” de mascati in aceasta dimineața. Totul dupa scandalul de la meciul Dinamo - UTA Arad, de pe 9 martie, cand pe stadionul „Arcul de Triumf”…

- Mihai Stoica a avut un discurs fara mila cu ultrasii care au provocat haos in Liga 1. Oficialul de la FCSB a facut referire la ultrasii de la Dinamo si CSA Steaua, care s-au batut pe strazi si pe teren inaintea partidei cu UTA. Pe de alta parte, Mihai Stoica a folosit un discurs mai […] The post „Ar…

- Meciul dintre Dinamo și UTA Arad s-a dovedit unul de risc maxim. Suporterii celor de la Dinamo s-au batut cu cei veniți de la Arad și ajutați in București de ultrașii de la CSA Steaua. Bataia a inceput inca de pe traseu. Suporterii celor de la UTA Arad și cei de U. Cluj s-au batut la Dedulești, pe…

- Adrian Mititelu isi doreste ca Dinamo sa ramana in Liga 1. Patronul lui FCU Craiova a prezis ca „ros-albii” vor fi greu de batut in doi-trei ani. FCU Craiova a invins-o pe Dinamo cu 2-1 si a facut ca „ros-albii” sa ocupe ultimul loc in Liga 1. Dinamo a devenit lanterna clasamentului dupa ce FC […] The…

- Fanii lui FCU Craiova au aprins torte si au facut show la ultimul antrenament oficial inaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 24-a a Ligii 1, care va fi vineri, de la ora 20:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oltenii lui Mititelu sunt neinvinsi in ultimele cinci meciuri cu „cainii” si isi doresc sa…

- A fost sarbatoare in Giulesti, dupa Dinamo – Rapid 1-2! Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus in mod dramatic in derby-ul de pe Arena Nationala, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Burmaz in minutul 90. Rapid a jucat fara fanii sai pe Arena Nationala, dupa ce galeria giulestenilor a boicotat…

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…