- Orașul Vovceansk din nordul regiunii Harkov, eliberat de sub ocupația rusa in urma cu mai bine de 18 luni, s-a trezit vineri sub foc intens de arterie și bombardamente aeriene. Rusia a gasit o alta modalitate de a suprasolicita linia de aparare deja firava a Ucrainei, relateaza CNN.

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit vineri cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, la Beijing pentru discutii cu privire la o serie de probleme complexe, inclusiv tensiunile din ce in ce mai mari cu privire la sprijinul Chinei pentru invazia Ucrainei de catre Rusia, informeaza Reuters…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a lansat joi un apel Statelor Unite si Chinei sa gestioneze diferendele lor in mod „responsabil”, cu ocazia celei de-a doua vizite in aceasta tara in mai putin de un an, scrie AFP. „Avem obligatia fata de poporul nostru – si chiar fata de lume – de a gestiona…

- Noul președinte al Finlandei, Alexander Stubb, a declarat ca postura de descurajare nucleara a NATO trebuie sa fie una reala pentru țara sa, dupa ce a fost investit vineri, 1 martie, in funcție in urma caștigarii alegerilor prezidențiale din 11 februarie, informeaza Reuters."Aș porni de la premisa ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reinnoit sambata invitatia adresata fostului presedinte american Donald Trump de a vizita Ucraina si s-a oferit sa-l insoteasca personal in zona de lupta pentru a putea intelege mai bine razboiul, transmite EFE, informeaza AGERPRES . „Daca domnul Trump…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat marti ca a vorbit prin telefon cu Paul Whelan, un fost puscas marin inchis de 5 ani in Rusia pentru spionaj, transmit AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. ‘Ieri am vorbit cu Paul Whelan prin telefon’, a spus Blinken, afirmand ca eforturile Statelor…