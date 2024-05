Șoferi din România, sosește curând gelul miraculos! Soluția elvețiană care anulează efectele alcoolului! Un nou pas revoluționar in domeniul cercetarii științifice a adus lumii o veste promițatoare: cercetatorii din Elveția au dezvoltat un gel cu potențialul de a elimina efectele consumului de alcool. Vestea este una extraordinara, mai ales pentru șoferii din Romania, care se confrunta adesea cu probleme legate de conducerea sub influența alcoolului și riscul de […] The post Șoferi din Romania, sosește curand gelul miraculos! Soluția elvețiana care anuleaza efectele alcoolului! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

