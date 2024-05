Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) considera in continuare ca operatiunea israeliana de la Rafah ramane “limitata”, la doua zile dupa un bombardament mortal asupra acestui oras din sudul Fasiei Gaza, care a atras un val de indignare internationala, a transmis marti Departamentul american al Apararii, potrivit AFP,…

- Casa Alba a transmis miercuri ca operatiunea militara israeliana la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, este „mai tintita si mai limitata” acum, dar a spus ca ramane atenta la soarta civililor, noteaza AFP, preluata de Agerpres. „Am fost informat de responsabili israelieni cu privire la ajustarile pe care…

- Casa Alba a afirmat miercuri ca operatiunea militara israeliana la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, este "mai tintita si mai limitata" acum, dar a spus ca ramane atenta la soarta civililor, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Ministrului israelian al Apararii a anuntat joi, intr-un comunicat, ca „trupe suplimentare„ vor participa la luptele terestre de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, unde operatiunile militare „se vor intensifica”, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Statele Unite(SUA) considera ca demiterea ministrului rus al apararii arata ca presedintele Vladimir Putin este “disperat” in fata costurilor razboiului din Ucraina, a afirmat luni un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Acesta este inca un indiciu al dorintei…

- Statele Unite si-au reafirmat, luni, ferm opozitia fata de orice operatiune majora israeliana la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, in contextul in care premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca a stabilit „o data” pentru o astfel de operatiune, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Casa Alba a anuntat ca oficialii israelieni, care au discutat luni virtual cu omologii americani,"au convenit sa ia in considerare" preocuparile americane cu privire la ofensiva planificata a Israelului asupra Rafah, in sudul Gazei, transmite marti AFP, citat de AGERPRES. In timpul discutiilor "constructive",…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a incercat marti sa-i convinga pe aliatii europeni ca administratia presedintelui Joe Biden este inca angajata sa sprijine Ucraina, chiar daca Washingtonul a ramas in esenta fara bani pentru a continua sa inarmeze Kievul, si exista putine semne ca Congresul…