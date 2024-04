Putem să ne îmbogățim cu 6 miliarde de lei pe an! Soluția e simplă Romania are 242.000 de cladiri publice al caror consum pe metru patrat este cu mult peste media recomandata la nivel european. Un calcul sumar arata ca daca am atinge consumul recomandat pe metrul patrat, am obține o economie de peste 6 miliarde de lei anual. Bilanțul proiectului „Eficiența Energetica in case inteligente, cladiri inteligente […] The post Putem sa ne imbogațim cu 6 miliarde de lei pe an! Soluția e simpla appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Eficienta Energetica in case inteligente, cladiri inteligente si retele inteligente” derulat in ultimele 14 luni de Federatia ACUE in parteneriat cu Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice (AECCSC), a actionat pe trei piloni furnizand, prin intermediul unor experti,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, se declara nemulțumit de modul in care Romania a gestionat banii din PNRR: țara noastra a primit doar 33% din banii alocati in PNRR, iar dintre aceștia 20% au fost cheltuiți. Concret, au intrat in Romania 9,45 de miliarde de euro, din care…

- Intr-o postare de pe contul sau de Facebook, Adrian Nastase comenteaza despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO și despre scopul acestei mișcari. Deși retras, mai de voie, mai de nevoie, din viața publica, fostul premier Adrian Nastase obișnuiește adesea sa iși expuna parerile despre anumite…

- Vanzarea fara autorizație a ghioceilor, precum și a altor asemenea plante sau a fructelor de padure reprezinta infracțiune și se sancționeaza cu amenda contravenționala, transmite Poliția Locala Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Sfantu Gheorghe, activitatile de comert pe strazi,…

- Ministrul Florin Barbu a anunțat ca APIA a autorizat plata sumei totale de aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru fermieri, ce reprezinta intervențiile de plați directe, ajutoarele naționale tranzitorii in sectorul vegetal, zootehnic, precum și masurile de dezvoltare rurala. Ministrul Agriculturii și…

- Victoraș Micula a fost chemat in fața instanței, insa, se pare ca nici de data aceasta nu a avut noroc. Milionarul a pierdut procesul in fața Adrianei Bahmuțeanu. Totul a pornit de la o postare facuta de fosta soție a celebrului Silviu Prigoana. Postarea cu pricina l-a deranjat pe Victoraș Micula, care…

- Premierul Marcel Ciolacu are un plan in cinci puncte pentru dezvoltarea Romaniei. Mai mult, premierul a spus ca iși dorește ca in urmatorii 4-5 ani salariul mediu brut din Romania sa ajunga la 2000 de euro. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre planul in 5 puncte pe are l-a pus la punct pentru Romania!…