- Tenismanul Felix Auger-Aliassime (numarul 35 mondial) il va intalni pe rusul Andrei Rublev (numarul 8 mondial) in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii insumate de 7.877.020 de euro, dupa abandonul cehului Jiri Lehecka, accidentat, in a doua semifinala de vineri

- Tenismanul italian Jannik Sinner, numarul 2 mondial, a fost nevoit sa se retraga din turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, din cauza unei accidentari la soldul drept, inaintea meciului sau din sferturile de finala impotriva canadianului Felix Auger-Aliassime, programat joi, informeaza EFE, potrivit…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a oprit in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, fiind invins in doua seturi, 7-5, 6-4, de cehul Jiri Lehecka, intr-o partida disputata marti seara.

- Echipa germana Bayern Munchen a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea londoneza Arsenal, calificandu-se in semifinalele Ligii Campionilor. Manuel Neuer a stabilit un nou record al competitiei, potrivit news.ro

- Cel de-al doilea episod din iUmor - Alege Comedia sezonul 16, difuzat duminica aceasta, de la 21:00, la Antena 1, a continuat cu cele mai inedite momente artistice și a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Tenismanul moldovean Radu Albot s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Delray Beach (Florida), dotat cu premii totale de 661.585 de dolari, dupa ce a dispus de chinezul Juncheng Shang, cu 4-6, 6-4, 6-2. Albot, campion la Delray Beach in 2019, a venit din calificari si…

- Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime (28 ATP, favorit nr. 7) a fost eliminat surprinzator joi, in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Marsilia, dotat cu premii totale de 724.015 euro, dupa ce s-a inclinat in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata chinezului Zhizhen Zhang (50 ATP).Zhang…