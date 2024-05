Jucatoarea kazaha de tenis Elena Rybakina (1 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro. Aceasta a invins-o in trei seturi, scor 4-6, 7-6 (7/4), 7-5, pe compatriota sa Iulia Putinteva. Rybakina nu pierduse pana acum niciun set in fata adversarelor sale in capitala Spaniei. Ea a fost dominata mult timp de Putinteva (locul 50 WTA). Iulia castigase precedentele doua dueluri directe, la Roma in 2020 si la Indian Wells in 2021. In semifinale, Elena Rybakina o va avea ca adversara pe castigatoarea meciului dintre belarusa Arina Sabalenka,…