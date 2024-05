Regula celor 10 secunde îți arată cât vei trăi Regula celor 10 secunde Traiești mai mult daca reușești sa faci un exercițiu simplu: stai 10 secunde intr-un picior, in echilibru. Cei care reușesc sa faca asta vor avea o durata de viața mai lunga. Se pare ca echilibrul este foarte important in evaluarea starii de sanatate. Deși nu este inclus in timpul examinarilor medicale la adulții in varsta, un studiu din 2022 sugereaza ca ar trebui sa fie. Echipa internaționala de cercetatori din spatele acestui studiu a descoperit ca adulții cu varste cuprinse intre 51 și 75 de ani care nu pot sa se echilibreze pe un picior timp de zece secunde au un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice se manifesta din ce in ce mai mult, le resimtim zilnic efectele in intreaga lume. Anul 2023 a fost cel mai cald an inregistrat vreodata. Persoanele cu afectiuni neurologice pot fi printre primele si cele mai grav afectate, informeaza news.ro. Incidenta unor boli neurologice va…

- Pe langa ramen si carnati, magazinele din Coreea de Sud au un nou articol popular in stoc – lingourile de aur, relateaza CNBC, conform News.ro. Cel mai mare lant de magazine de proximitate din tara, CU, a colaborat cu Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) pentru a oferi clientilor…

- Oamenii de știința au prezentat o noua ipoteza la conferința anuala a Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului: generația nascuta dupa anul 1965 pare sa imbatraneasca mai rapid, la nivel celular, potrivit Realitatea Plus.Cei noua markeri evaluați pentru a calcula varsta biologica a celor aproximativ…

- Oamenii de știința au prezentat o noua ipoteza la conferința anuala a Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului: generația nascuta dupa anul 1965 pare sa imbatraneasca mai rapid, la nivel celular, potrivit Realitatea Plus.Cei noua markeri evaluați pentru a calcula varsta biologica a celor aproximativ…

- Alimentatia occidentala duce o lipsa serioasa de fibre, iar acest lucru ar putea schimba in mod fundamental modul in care intestinele noastre digera materia vegetala, arata un studiu publicat recent in revista Science, potrivit News.ro.

- Chirurgia bariatrica poate imbunatați considerabil starea cardiometabolica, in special in randul persoanelor mai tinere, a femeilor, sau a celor fara comorbiditați, conform unui nou studiu publicat in Journal of the Endocrine Society din SUA, prelua de Hotnews. In cadrul studiului, echipa de cercetatori…

- Viața este o calatorie in care invațam continuu, iar cele mai importante lecții vin adesea imbracate ca greșeli sau eșecuri. Accepta-le, invața din ele și mergi mai departe este sfatul psihologilor.

- Cercetatorii din Olanda au efectuat un studiu amplu și de lunga durata pentru a determina varsta maxima pana la care poate trai un om. Cercetatorii au sugerat ca este puțin probabil ca un om sa traiasca mai mult de 115 ani, durata maxima de viața pentru o femeie ajungand la 115,7 ani, in timp ce barbații…