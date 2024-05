Stiri pe aceeasi tema

- ”Aprobam un memorandum prin care organizam, in regim de urgenta, reluarea exporturilor si tranzitului cu carne si animale vii in Turcia. Este una dintre cele mai cele mai importante decizii economice luate in cadrul vizitei oficiale de zilele trecute, in discutia cu presedintele Erdogan”, a spus premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marti seara, ca este prematur sa se spuna daca Romania va da sau nu sistemul Patriot Ucrainei, decizia, extrem de importanta, urmand a fi luata in cadrul CSAT. ”O eventuala decizie a Romaniei deranjeaza foarte mult Moscova”, a afirmat Ciolacu, adaugand ca Rusia nu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti despre majorarea de salarii ceruta in strada de mai multe categorii sociale ca, din punctul lui de vedere, ”prioritatea in acest moment este ca Banca Mondiala sa termine studiul pe care il inainteaza Comisiei, pentru ca cererea de plata numarului 4 include reforma…

- ”Aprobam azi o investitie majora, de aproape 100 de milioane de euro, prin care vor fi dezvoltate conexiuni pentru internet de mare viteza in aproximativ 1000 de localitati din tara”, a spus premierul in deschidere sedintei Executivului. Potrivit lui Ciolacu, ”prioritate vor avea unitatile scolare,…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR. ”Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspus Marcel Ciolacu. …

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, cu privire la faptul ca ca pacienții cronici nu sunt scutiți de acea contribuție la sanatate care se reține pe durata concediului medical ca s-a luat o decizie rapida. ”CASS platim cu toții, și eu și dvs. Oriunde in lumea asta nu poți sa ții sistemul de sanatate…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in sedinta de joi a Guvernului, ca in urma discutiilor cu sindicatele si Ministerul Sanatatii, a decis sa deblocheze peste 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala, transmite News.ro. „Continuam sa venim cu solutii pentru a reduce deficitul de personal…