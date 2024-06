Stiri pe aceeasi tema

- La aproximativ 5 zile de la incheierea voturilor s-a terminat numaratoarea in Sectorul 2 al Capitalei. Rareș Hopinca a ieșit caștigator cu o diferența de peste 300 de voturi fața de Radu Mihaiu. Intr-una dintre secțiile unde reziștii nu voiau renumararea voturilor s-au gasit 40 de voturi in plus pentru…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP) Toni Grebla, a dat garanții marți seara la Digi24 ca in sistem nu sunt acceptate decat procesele-verbale care se potrivesc, adica cel scris de mana și cel electronic sunt același. El a criticat situația de la Sectorul 1, spunand ca in ritmul actual,…

- Condiții de oraș, la sat? Se poate! O demonstreaza primarul comunei Maieru, Vasile Borș, care s-a incapațanat in ultimii ani sa ofere condiții de urban, in rural. Acesta spune ca peste inca 4 ani vede Maieru in situația de a putea fi declarat oricand oraș, deși nu prea iși dorește acest lucru. Cu utilitațile…

- Anchetatorii de pe insula spaniola Mallorca cerceteaza daca supraincarcarea si problemele structurale au cauzat prabusirea unui restaurant si a unui club de pe plaja, un eveniment care a provocat moartea a patru persoane si ranirea altor 16, relateaza The Guardian, citat de News.ro.Clubul de pe plaja…

- Deputatul Alin Prunean il acuza pe primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, ca i-a furat cortul de campanie, ba chiar a depus și o plangere penala pe numele lui. Cei doi sunt contracandidați la Primaria din Zalau. Alin Prunean este din partea REPER, in timp ce Ionel Ciunt este susținut de PSD. Dupa…

- Primaria capitalei afirma ca Ministerul Finanțelor „repeta situația de anul trecut și blocheaza finanțarea suburbiilor”. Ar fi vorba despre o suma de peste 100 de milioane de lei, bani destinați investițiilor. „Rugam inca o data sa dați voie oamenilor sa lucreze, sa lanseze licitații și sa porneasca…

- Regimul hidrotermic favorabil din aer si sol va imprima ritmuri in general normale de vegetatie la culturile de toamna, pe aproape intreg teritoriul agricol al tarii, iar pe terenurile cu o buna aprovizionare cu apa a solului din zonele de campie, pe fondul temperaturilor maxime ridicate din aer, procesele…