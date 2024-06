Se pensionează gigantul Iacobescu Canary Wharf Group Investment Holdings plc („CWG”) anunța astazi ca președintele sau, Sir George Iacobescu, se va retrage din CA luni, 1 iulie 2024. El va fi succedat de Sir Nigel Wilson in calitate de Președinte neexecutiv. Sir George a fost o forța motrice in spatele reamenajarii Docklands din Londra din 1988. A devenit directorul executiv al CWG in 1997 și președintele acesteia in 2011. A fost numit cavaler in 2012 pentru servicii pentru caritate, comunitate și industria serviciilor financiare, singurul roman, cetațean britanic nascut sa fie onorat in acest fel. Sir George Iacobescu, 78 de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

