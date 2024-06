Stiri pe aceeasi tema

- Runda a doua a Campionatului European de fotbal din Germania incepe miercuri cu Croația și Albania, intr-o intalnire cruciala din Grupa B. Apoi, gazdele din Germania vor incerca sa confirme victoria inaugurala, cautand revanșa impotriva Ungariei, iar Scoția iși linge ranile impotriva Elveției, potrivit…

- Miercuri, 19 iunie, sunt programate primele trei meciuri din etapa a doua in faza grupelor la Campionatul European de fotbal. O zi deschisa de confruntarea Croația – Albania (16:00), urmata de Germania – Ungaria (19:00) și incheiata de Scoția – Elveția (22:00). Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate…

- Florian Wirtz (21 de ani), mijlocașul ofensiv al naționalei Germaniei, a marcat primul gol la EURO 2024, in meciul de deschidere cu Scoția. Vedeta lui Bayer Leverkusen a inscris cu un șut plasat, din marginea careului. Portarul Gunn a atins mingea cu varful degetelor, dar nu a putut sa respinga. Balonul…

- Nemo a castigat duminica Eurovision pentru Elvetia cu „The Code”, un cantec foarte personal despre a fi non-binar. La doar cateva minute dupa ce a fost desemnat marele caștigator, reprezentantul Elveției a spart trofeul. Dupa ce a primit trofeul de la Loreen, reprezentanta Suediei din anul 2023, Nemo…

- Nemo a castigat duminica Eurovision pentru Elvetia cu „The Code”, un cantec foarte personal despre a fi non-binar, fiind un premiu care incheie o competitie marcata de controverse, in special cu privire la participarea Israelului, relateaza AFP. „Sper ca aceasta competitie va putea continua sa incurajeze…

- Daca va umpleți in exces farfuria la restaurantul ci specific chinezesc Lucky Wok, de tip „All you can eat (n.r Mananci cat poți) și nu terminați mancarea, exista o taxa suplimentara pe factura, in valoare de 2 euro. Localul se afla in cartierul Florisdorf, nordul capitalei Austriei, pe malul stang…

- Elveția, țara neutra, va gazdui, in luna iunie 2024, o conferința dedicata restabilirii pacii in Ucraina, in urma propunerii pe care a avansat-o, in acest sens, președintele Volodimir Zelenski. Confirmarea privind organizarea conferinței de pace a fost transmisa de noua șefa de stat a Elveției, Viola…

- O cantitate neobisnuit de mare de praf din Sahara acopera cerul Elvetiei incepind de vineri, reducind dramatic vizibilitatea si oferind o tenta galbuie luminii diurne in mare parte din tara, informeaza AFP. De asemenea, sud-estul Frantei a fost afectat simbata de acest episod de poluare cu particule…