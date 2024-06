Stiri pe aceeasi tema

- SANATATE CU PORȚIA… Asociația civica “Viitorul Vaslui”, lovește din nou. Explica in premiera de ce Policlinica care se construiește in curtea Spitalului Județean Vaslui nu se mai termina. Activiștii civici explica cu argumente schema pe care Buzatu a aplicat-o și la Drumul Strategic, denumit și Drumul…

- DE NEOPRIT… In zilele care au urmat arestarii lui Buzatu, liderii pesediști au incercat sa induca ideea ca Buzatu a fost doar un incident nefericit și totul se va schimba dupa arestarea sa. In fapt, așa cum vedem și acum la aproape 8 luni dupa acest eveniment memorabil, nimic nu s-a schimbat. Oamenii…

- ANCHETA JURNALISTICA…Adrian Solomon, omul prin care Buzatu iși exercita ilegal din arestul la domiciliu conducerea PSD-ului, este disperat. Motanii pesediști pe care i-a trimis sa culeaga de la electorat voturi pentru partid s-au cam pierdut pe drum. Votanții din județul Vaslui nu sunt precum crede…

- GAFA… Ziua de 1 Iunie a picat in mijlocul campaniei electorale și, cum era firesc, niciun politician nu a ratat momentul. Au transmis fiecare, cum au putut, mesaje copiiilor, dar cu bataie catre parinți. Omul lui Buzatu, candidatul PSD de la Consiliul Județean Vaslui, Ciprian Trifan a ales sa glorifice…

- DECIZIE… Lui Adrian Solomon, deputatul shaorma, ajuns președinte la PSD in locul lui Buzatu, care a ramas sa numere in arest la domiciliu portbagajul cu bani, simte cum ii fuge pamantul de sub picioare. Acesta a fost convocat rapid la Vaslui, de partid, taman cand era la o partida de pescuit la Carja,…

- Domnul Ciolacu, momentan premier al țarii, a descalecat in județ cu misiunea de a-l innobila pe șhaormarul Solomon. Ceea ce nu ne intereseaza pentru ca e o chestiune de partid. Despre cum iși spala ei rufele in familie și se innalbesc dupa ce Buzatu s-a scapat pe el in fața portbagajului cu bani, deja…

- NOBILIME…Oficial si regulamentar, astazi judetul Vaslui va asista neputincios la incoronarea noului rege pesedist, Adrian Solomon. Cel mai amuzant este ca nu doar cetatenii sunt neputinciosi, asta se stia oricum, dar neputinta si frustrarea este chiar in randul pesedeilor de vaza care nu-l inghit deloc…