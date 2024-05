Norvegia va bloca intrarea în ţară pentru majoritatea turiştilor ruşi Norvegia, tara membra NATO, care are o granita comuna cu Rusia in Arctica de aproape 200 de kilometri, a impus pentru prima data in 2022 restrictii vizelor pentru turistii rusi. „Decizia de a inaspri regulile de intrare este in conformitate cu abordarea norvegiana de a fi alaturi de aliati si parteneri ca reactie la razboiul ilegal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei”, a declarat ministrul justitiei, Emilie Enger Mehl, intr-un comunicat. Cetatenii rusi al caror scop este turismul si alte calatorii neesentiale vor fi respinsi la intrarea in Norvegia. Exceptii pot fi acordate in cazuri precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca o „reacție la razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei”, Norvegia va bloca aproape toate punctele de intrare in țara, a anunțat joi ministerul Justiției. In felul acesta va restricționa și mai mult accesul turiștilor ruși. Norvegia, membru NATO, care imparte o granița cu Rusia in zona…

- Presedintele rus Vladimir Putin a plasat filialele ruse ale companiei italiene de echipamente de incalzire a apei Ariston si ale producatorului german de electrocasnice BSH Hausgeraete sub administrarea JSC Gazprom Household Systems, potrivit unui decret publicat vineri. Aceste masuri, care vizeaza…

- ”Sunt deosebit de onorat sa lansez astazi, impreuna cu Secretarul General al OCDE, domnul Mathias Cormann, Studiul Economic al Romaniei pe 2024. Este al doilea studiu consecutiv realizat de catre OCDE pentru tara noastra, dupa cel publicat in 2022. Pentru Romania, aderarea la OCDE este principalul…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat pentru o sustinere sporita pentru Ucraina, zid de protectie pentru tara sa „atata timp cat Kievul rezista”, apreciind ca trebuie „oprit Vladimir Putin” pentru securitatea in Europa, intr-un interviu pentru Le Monde publicat vineri, relateaza AFP. „Astazi,…

- Autoritațile ruse l-au defaimat pe liderul opoziției Aleksei Navalnii in timpul vieții sale cu o cruzime care sugereaza ca acesta a fost mai influent decat vrea sa recunoasca Moscova, iar dupa moartea acestuia atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat, scrie The New York Times.Cand Navalnii era in viața,…

- In ultimele luni au existat semne repetate de creștere a tensiunii in conflictul din Transnistria . Acum separatiștii de acolo se pare ca apeleaza direct la Moscova pentru ajutor. Observatorii se tem de un nou front in conflictul Rusiei cu Ucraina. Separatiștii pro-ruși din regiunea moldoveneasca separatista…

- Drone rusești au atacat in timpul nopții regiunea Odesa, dinspre Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca apararea aeriana a interceptat dronele, dar caderea unor fragmente a produs un incendiu la o instalație de infrastructura. De asemenea, regiunea Sumi, aflata la frontiera cu Rusia, a fost…

- ”Trebuie sa fim mai indrazneti si sa confiscam activele rusesti in valoare de sute de miliarde (de dolari) blocate”, scrie seful Guvernului de la Londra intr-un editorial publicat in Sunday Times cu ocazia marcarii a doi ani de la invazia Ucrainei de catre Rusia. ”Asta incepe prin luarea dobanzilor…