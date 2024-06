Horoscopul zilei de duminica, 16 iunie 2024, descrie starea de spirit la cote joase a nativilor. Planurile nu se leaga asa cum sperau zodiile. Nu disperati! Ce se intampla astazi nu este decisiv, insa ne poate oferi o idee despre ce ar urma. Horoscop pentru zodia Berbec Acești nativi sunt cunoscuți pentru energia lor intensa […] The post Horoscop – duminica, 16 iunie 2024. Dezamagirile in dragoste va macina, la final de saptamana. Starea de spirit are de first appeared on Ziarul National .