Atacuri ale dronelor rusești in sudul Ucrainei au provocat in cursul nopții de joi spre vineri un incendiu la o instalație energetica din Dnipropetrovsk și au avariat infrastructura critica din Kherson, au declarat vineri autoritațile ucrainene, citate de Reuters. Forțele ucrainene au doborat 16 din cele 17 drone și o racheta Kh-59 pe care Rusia