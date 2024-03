Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au lansat atacuri aeriene in zorii zilei de duminica asupra Kievului si a regiunii Lvov din vestul Ucrainei, potrivit responsabililor locali. Rusia a afirmat sambata seara ca a respins atacul a zece rachete ucrainene, care viza orasul Sevastopol din Peninsula Crimeea, anexata in 2014 de…

- Rusia a lansat duminica atacuri aeriene asupra Kievului și a regiunii Liov din vestul Ucrainei, au declarat oficiali de la Kiev, determinand forțele armate ale Poloniei vecine sa activeze avioane pentru a asigura siguranța spațiului aerian in apropierea g

- Rusia a lansat sambata seara o noua serie de bombardamente asupra blocurilor civile din Kramatorsk, in estul Ucrainei. In urma atacului cel puțin doua persoane au murit. Rusia a vizat Kramatorsk in jurul orei 20.00 cu trei rachete, lovind zona industriala și zonele rezidențiale, a informat guvernatorul…

- Rusia a lansat in cursul nopții de sambata spre duminica atacuri cu drone asupra Kievului și sudului Ucrainei, ranind cel puțin un civil și avariind o conducta de gaz și cladiri rezidențiale in Mykolaiv, a anunțat armata ucraineana. Forțele aeriene ucrainene au transmis pe Telegram ca sistemele sale…

- Rusia a lansat mai multe atacuri de rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, miercuri dimineața, au declarat oficialii ucraineni, scrie Reuters. Mai multe explozii au zguduit Kievul in timpul atacului, primul din februarie, sistemele de aparare aeriana fiind angajate in distrugerea rachetelor,…

- Rusia a lansat atacuri cu drone si rachete ce au vizat infrastructura critica si civila de pe arii extinse ale Ucrainei, au anuntat duminica Fortele Aeriene ale Kievului. Potrivit armatei ucrainene, in atacul de noaptea trecuta, rusii au vizat obiective civile și instalatii de infrastructura critica…

- Rusia a lansat un atac cu rachete asupra Kievului și a celui de-al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, au declarat marți oficiali ucraineni. „Explozii in oraș! Detalii mai tarziu. Nu parasiți adaposturile!”, a transmis primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram, potrivit Reuters. Serhiy…

- Forțele aeriene ucrainene au declarat marți ca au distrus o importanta nava de debarcare rusa staționata in apele Crimeei, dupa ce guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea a declarat ca asaltul Kievului a provocat un incendiu in portul Feodosia, potrivit Reuters. „Iar flota din Rusia este din ce in…