Rusia a lansat in cursul nopții de sambata spre duminica atacuri cu drone asupra Kievului și sudului Ucrainei, ranind cel puțin un civil și avariind o conducta de gaz și cladiri rezidențiale in Mykolaiv, a anunțat armata ucraineana. Forțele aeriene ucrainene au transmis pe Telegram ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 40 din […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 718. Noi atacuri cu zeci de drone asupra Kievului și sudului Ucrainei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .