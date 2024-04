Stiri pe aceeasi tema

- Impreuna pentru un viitor mai verde, alaturi de Scoala Gimnaziala Nr. 8 Constanta si Scoala Generala Gheorghe Titeica nr. 30Saptamana aceasta a fost plina de energie si inspiratie la statia noastra de sortare si reciclare. Am avut bucuria sa primim vizitele elevilor de la Scoala Gimnaziala "Gheorghe…

- Zeci de elevi de la Școala Gimnaziala „Constantin Savoiu”, din Targu Jiu, au participat marți la o acțiune de reciclare a deșeurilor. Sute de peturi au fost predate unui supermarket din municipiu. Copiii sunt in clasa a V-a A și au fost coordonați de profesoara Madalina Negrescu, care le este și diriginta.…

- Duminica, in ultima zi a Simfoniei Lalelelor, primarul Piteștiului și echipa sa au oferit in Parcul Lunca Argeșului peste 20.000 de lalele cu bulbi. ’’Pastram tradiția inceputa inceputa in urma cu patru ani: 20 000 de lalele cu bulbi au fost oferiți de municipalitate la Simfonia Lalelelor! Gradinile…

- Prezent la deschiderea Simfoniei Lalelelor, ediția cu numarul 47, senatorul Ovidiu Puiu a facut o scurta analiza a evenimentului emblematic al Piteștiului, dar și al rolului pe care il are primarul Cristian Gentea. „Ne aflam la cea de a 47-a editie a Simfoniei Lalelelor, un eveniment care ne aduna si…

- Odata cu deschiderea Simfoniei Lalelelor, fantana muzicala din Piața Primariei reincepe spectacolul de sunet și lumini! De vineri, 19 aprilie 2024, fantana muzicala poate fi admirata in Piața Primariei in fiecare weekend, de vineri pana duminica, in intervalul orar 21:00-21:30. Jocurile de apa și lumini…

- Studenți ai Facultații de Psihologie din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța iși vor face in aceasta luna stagiul de practica prin discuții cu copiii din școlile constanțene despre problemele generate de violența și de bullying, scrie G4Media. Astfel, in perioada urmatoare, studenții vor lua…

- A fost stabilita vacanța ”mobila” din anul școlar 2024-2025, pentru elevii din Cluj. Elevii și copiii de gradinița din Cluj vor avea vacanța mobila in perioada 17 – 23 februarie 2025, conform unei hotarari a Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Vacanța mobila de o saptamana poate fi stabilita in oricare…

- In cadrul Saptamanii Verzi, elevii Colegiului National Militar Alexandru Ioan Cuza au dat startul proiectului de ecologizare a mai multor zone din Constanta. Pentru ca este esentiala puterea exemplului, in cadrul Saptamanii Verzi, elevii Colegiului National Militar Alexandru Ioan Cuza au dat startul…