Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vor sa se casatoreasca trebuie sa știe ca exista cateva schimbari privind eliberarea actelor de stare civila. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ca va extinde Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Locuitorii din 25 de localitați și din județele Cluj,…

- Cetatenii din 25 de localitati din judetele Cluj, Iasi, Hunedoara si Ialomita pot obține certificate de nastere si deces și in format digital, la cerere. Potrivit MAI, incepand de marti, 14 mai, cetatenii din urmatoarele municipii, orase si comune pot accesa digital serviciile de inregistrare a evenimentelor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta o noua extindere a Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIEASC) cu 25 de localitati din judetele Cluj, Iasi, Hunedoara si Ialomita.

- Activitatea de inregistrare a evenimentelor de viata, nastere si deces, desfasurata de catre ofiterul de stare civila, se va realiza in format digital.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, punerea in functiune a Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC a…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța ca, incepand de miercuri, cetatenii din municipiile Cluj-Napoca, Constanta, Slobozia, Iasi, Deva, Sibiu, Timisoara si judetul Ilfov vor putea obtine certificate de nastere si deces și in format digital, la cerere.

- ”Patru localitati ale comunei Mediesu Aurit: Babasesti, Potau, Iojib si Romanesti au fost racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale in urma investitiilor facute de compania Delgaz Grid, in parteneriat cu autoritatile locale. Cele patru retele de distributie insumeaza peste 28 de kilometri…

- In topul concediilor medicale eliberate in 2023, se afla muncipiul București și județul Cluj, cu peste 200.000 fiecare, arata un raport al CNAS. Potrivit raportului Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in anul 2023, doar 100 de medici au eliberat aproape 100.000 de concedii medicale, dintre…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei și Liga 1 de fotbal au, de mai bine de un an, o cate o „clona” rurala, adica provenita din randul primarilor de comune. La inceputul lunii octombrie 2022, a luat ființa, atenție, Liga Primarilor Fotbaliști din cadrul Asociației Comunelor din Romania, denumita in…