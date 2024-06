Stiri pe aceeasi tema

- FARA LEAC: Dovada coruptiei din cadrul PSD nu a contat pentru alegatorii vasluieni MANDRU CA SUNT VASLUIAN… Dupa ce presedintele Buzatu a fost arestat pentru luare de mita, organizatia condusa de acesta a castigat lejer cele mai importante primarii din judet. In aceste conditii, nu prea sunt sanse de…

- INCIDENT… Deputatul Adrian Solomon, președintele organizației județene PSD Vaslui, se da, din nou, in stamba. Prezent in comuna Zorleni pentru a-și susține colega de partid la primarie, acesta a intrat in conflict cu un barbat. I-a spus acestuia ca este „interlop”, iar apoi l-a atenționat sa „nu mai…

- Intr-un interval extrem de scurt, discursul lui Adrian Solomon s-a schimbat radical vizavi de activitatea primarului Boroș. Exemplu cel mai concludent il putem vedea in cele doua secvențe filmate, culmea in același loc, la televiziunea de casa a partidului. Tocmai de aceasta, moderatoarea slugarnica…

- DE NEOPRIT… In zilele care au urmat arestarii lui Buzatu, liderii pesediști au incercat sa induca ideea ca Buzatu a fost doar un incident nefericit și totul se va schimba dupa arestarea sa. In fapt, așa cum vedem și acum la aproape 8 luni dupa acest eveniment memorabil, nimic nu s-a schimbat. Oamenii…

- ANCHETA JURNALISTICA…Adrian Solomon, omul prin care Buzatu iși exercita ilegal din arestul la domiciliu conducerea PSD-ului, este disperat. Motanii pesediști pe care i-a trimis sa culeaga de la electorat voturi pentru partid s-au cam pierdut pe drum. Votanții din județul Vaslui nu sunt precum crede…

- UPDATE: VREME REA… Ceea ce au prognozat meteorologii s-a intamplat, in zona Huși și in zona comunei Muntenii de Jos, de pilda, fiind ploaie cu grindina. „Grindina cazuta in zona municipiului Huși, respectiv comuna Muntenii de Jos. Reprezentanții ISU nu au fost solicitați sa intervina. Nu au fost inregistrate…

- LANSARE… Este cunoscuta zicala “cei din urma vor fi cei dintai”. Astazi, la sediul Biroului Electoral Județean Vaslui, membrii Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) condus de catre omul de afaceri Marius Iamandi și-au lansat candidații la Consiliul Județean Vaslui. Lista este deschisa de un alt om…

- PREMII… Elevii vasluieni, care au reprezentat judetul la Olimpiada Nationala de Matematica, au obtinut rezultate deosebite: o medalie de argint, trei medalii de bronz si cinci mentiuni de onoare, acordate de Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Cel mai bun punctaj a fost obtinut de Mihnea Pascaru…