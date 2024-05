Certificate de naștere și deces în format digital pentru românii din 25 de localități Cetatenii din 25 de localitati din judetele Cluj, Iasi, Hunedoara si Ialomita pot obține certificate de nastere si deces și in format digital, la cerere. Potrivit MAI, incepand de marti, 14 mai, cetatenii din urmatoarele municipii, orase si comune pot accesa digital serviciile de inregistrare a evenimentelor majore de stare civila, respectiv nasteri si decese: […] The post Certificate de naștere și deces in format digital pentru romanii din 25 de localitați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta o noua extindere a Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIEASC) cu 25 de localitati din judetele Cluj, Iasi, Hunedoara si Ialomita.

- Cetațenii din municipiile Cluj-Napoca, Constanța, Slobozia, Iași, Deva, Sibiu, Timișoara și județul Ilfov pot obține in format digital, dar și fizic, la cerere, certificate de naștere și deces.

- Cetațenii din Cluj-Napoca, Constanța, Slobozia, Iași, Deva, Sibiu, Timișoara și din județul Ilfov vor putea obține in format digital, dar și fizic, la cerere, certificate de naștere și deces.

