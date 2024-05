Stiri pe aceeasi tema

- SUS CORUPȚIA…Faptul ca un candidat pesedist a fost prins in flagrant in timp ce oferea mita unor polițiști nu a schimbat nimic in viziunea colegilor de partid despre morala și justiție. La cateva zile de la arestarea sa, dupa ce și-a revenit din șoc, echipa electorala a candidatului Gafu a pornit la…

- CONTRE… Cea mai interesanta dezbatere electorala din județul Vaslui a avut loc ieri in studioul Vremea Noua. Intr-o nota distincta de obiectivitate și imparțialitate, am oferit prilejul candidaților la Primaria Vaslui sa se faca nu doar cunoscuți electoratului, dar și sa-și masoare forțele intr-o confruntare…

- PREMIERA…Prima contra electorala a avut loc la Vaslui. Nu intr-o dezbatere televizata, ci pe strada. Vazand ca echipa de la AUR Vaslui facea un clip electoral, Lucian Braniste s-a dus cu telefonul, cu camera pornita peste ei si i-a acuzat ca incalca legea electorala. Probabil aceasta, doar un judecator…

- UPDATE: CONFIRMARE… Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au confirmat printr-un comunicat oficial faptul ca fostul primar de la Pogana, Marcel Gafu, a vrut sa le de șpaga polițiștilor de la Poliția Economica, veniți duminica, in control la magazinul soție sale. Ofițerii DGA au precizat ca…

- SCANDAL… Parteneriatul dintre Primaria Vaslui și Federația Romana de Handbal privind organizarea turneului “Trofeul Carpați” 2024 la handbal masculin – tineret a suscitat discuții aprinse in Consiliul Local Vaslui, iar consilierul USR Dragoș Chirica a venit cu o ipoteza-șoc: “Organizarea turneului de…

- UPDATE 2: NEINSPIRAȚI… Imediat dupa ce pompierii au lichidat incediul din cartierul Munteni, hop! au aparut ca ciupercile dupa ploaie, Boroș cu avangarda. Dornici de vizibilitate, primarul și stimabila sa consiliera, Carmen Dima a inceput sa-i certe pe cetațenii din cartierul Munteni ca și-au lasat…

- LANSARE… Surpriza in politica județeana vasluiana! Pentru alegerile locale din județul Vaslui, Pro Romania face o mișcare surprinzatoare și nu mai merge pe liste cu AUR, ci cu… PNL! Anunțul a fost facut de catre Nelu Tataru, președintele organizației județene PNL, in ședința Colegiul Director Județean…

- DEOSEBIRI… Spre deosebire de Piedone de București, Piedone de Barlad nu și-a propus sa dea jos niciun kilogram, ci doar sa caștige Primaria Barlad. O alta diferența ar fi ca Piedone de București este cotat suprinzator de bine in sondaje, pentru primaria capitalei, pe cand la Barlad, nu se știe nimic.…