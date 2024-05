Romanii pot sa solicite certificate de naștere și deces in format digital in 33 de noi localitați, dupa ce sistemul IT de inregistrare exclusiv electronica a acestor evenimente de viața a fost extins, a anunțat miercuri MAI. Momentan, pentru eliberarea electronica a acestor acte, cetațenii trebuie sa vina la ghișeu și sa lase ofițerului de stare civila emailul, urmand sa le primeasca in maxim trei saptamani, daca cererea este facuta in țara, sau intre doua și șase luni, daca e facuta in strainatate.