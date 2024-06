Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii maramureseni au pornit intr-o noua acțiune de cautare-salvare in Munții Maramureșului, zona Varfului Polonica, pentru gasirea și recuperarea unui cetațean ucrainean de 39 ani aflat, din spusele lui, de 4 zile pe munți, ud, nemancat și in hipotermie ușoara. Salvamontiștii urca in munte…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Isaccea – Direcția Regionala Vamala Galați, au descoperit intr-un autocar condus de un cetațean ucrainean, suma de 45.580 euro, ascunsa și nedeclarata la controlulul vamal. In data de 09 iunie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal…

- Ieri, consilierii locali au aprobat in unanimitate proiectul de hotarare inițiat de primarul Gheorghe Sucaciu, conferind titlul de cetațean de onoare preotului protopop greco-catolic, Negrea Tit-Liviu. Propunerea a venit din partea enoriașilor greco-catolici, in semn de recunoștința pentru activitatea…

- Salvatorii montani si politistii de frontiera au intervenit, sambata, pentru recuperarea unui cetatean ucrainean aflat pe munte de trei zile, pentru evacuarea acestuia fiind solicitat un elicopter, a informat Serviciul Salvamont Maramures. Potrivit sursei citate, barbatul in varsta de 27 de ani a solicitat…

- Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș in M-tii Maramuresului pentru recuperarea și extragerea unui cetațean ucrainean de 34 ani care acuza dureri la membrele inferioare fiind in imposibilitatea de a se mai deplasa. The post Ucrainean de 34 de ani, ratacit pe munte, recuperat de salvatori (foto)…

- Un cetațean ucrainean cautat in Austria pentru infracțiuni informatice a fost prins in Suceava. Sambata. in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, s-a prezentat pentru a intra in Romania un cetațean ucrainean.

- Astazi, Salvamont Maramureș revine cu informații despre acțiunea de cautare și salvare a ucrainienilor ramași in munte. ,,Astazi au fost reluate cautarile. Pentru ca noi nu spunem niciodata „nu”, astazi dupa cateva ore de cautari in care am folosit elicopterul SMURD am reusit sa gasim doi ucrainieni…

- Se lanseaza in licitație primul lot de munte al Autostrazii Unirii (A8). CNAIR a trimis la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru lotul Miercurea Nirajului-Sarațeni (23 km.), primul lot al secțiunii de munte Miercurea Nirajului-Leghin/Moțca. Pe traseul dintre Miercurea…