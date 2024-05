Banca Comerciala Romana și Confederația Patronala Concordia extind proiectul Industrii Inteligente printr-o serie de evenimente cu public, care vor avea loc in țara. Primul eveniment are loc pe 30 mai, in Poiana Brașov, la Hotel Elexus și este organizat sub forma unui summit de business, care reunește o suita de antreprenori și experți in industrializarea 4.0, economia circulara și fonduri europene. Accesul la eveniment este gratuit, in limita locurilor disponibile, pe baza inscrierii in secțiunea dedicata de pe platforma Concordia . Seria de evenimente „Industrii Inteligente”, organizate de Concordia…