- EVENIMENT… Barladenii sunt invitati, la sfarsitul acestei saptamani, la o noua manifestare culturala. Este vorba despre Conferinta „Resturi fosile de rinoceri din Miocenul superior din zona Husi”, in cadrul careia se vor prezenta descoperirile din zona adiacenta orasului Husi. Evenimentul va avea loc…

- CIRC… Iureșul de la spitalul Huși s-a mutat ieri in ședința de Consiliu Local! Managerul spitalului, medicul Bogdan Popa, invitat sa dea niște explicații in plenul CL-ului, s-a reintalnit cu avocatul Radu Bobarnat, președintele Consiliului de Administrație de la unitatea medicala, astfel ca o noua runda…

- LANSARE… Surpriza in politica județeana vasluiana! Pentru alegerile locale din județul Vaslui, Pro Romania face o mișcare surprinzatoare și nu mai merge pe liste cu AUR, ci cu… PNL! Anunțul a fost facut de catre Nelu Tataru, președintele organizației județene PNL, in ședința Colegiul Director Județean…

- UPDATE: ZI NEFASTA… Cei cinci tineri, victime ale accidentului de la Padureni (n.r. inițial s-a spus ca evenimentul s-a produs la Valeni, localitate din comuna Padureni) sunt din Huși! Toți sunt elevi sau studenți deosebiți, care insa, intr-o clipa nefasta, au vazut moartea cu ochii. Veneau de la un…

- RECUNOȘTINȚA… S-a stins din viața, la venerabila varsta de 94 de ani, unul dintre cei mai respectați medici pe care i-a avut zona Huși, neurologul Ioan Bourceanu. Cei care l-au cunoscut și l-au apreciat au reacționat prin mesaje publice emoționante. A fost ani la rand un reper al Spitalului din Huși,…

- INTERES… Primaria municipiului Huși a publicat pe site-ul propriu, pentru consultarea cetațenilor, „Strategia de Dezvoltare a municipiului Huși pentru perioada 2023 – 2030”, iar cei interesați sa participe activ la viața cetații sunt chemați sa trimita instituției sugestii și pareri, fața de cele consemnate…

- UPDATE: Confom reprezentanților IPJ Iași, vinovata de producerea accidentului este o ieșeanca de 32 de ani. Aceasta a ieșit cu autoturismul din curtea Spitalului Socola Iași, fara sa se asigure și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un vasluian de 63 de ani. In urma coliziunii, șoferița…

- RISCANT… In aceasta dupa-amiaza, pe raza comunei Oltenești, a avut loc un accident de circulație, in care a fost implicat un autoturism condus de un șofer in varsta de 21 de ani, din municipiul Huși. Pe carosabilul umed, tanarul a scapat mașina de sub control și numai norocul a facut ca acesta sa scape…