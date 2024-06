Stiri pe aceeasi tema

- ONU a adoptat o rezoluție care susține incetarea focului in Gaza. Propunerea a fost facuta de americani, noteaza Mediafx.Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție care propune un acord de incetare a focului elaborat de SUA.

- O delegatie a gruparii militante palestiniene Hamas va vizita Cairo sambata, a declarat un oficial Hamas pentru Reuters, pe fondul asteptarilor ca va oferi un raspuns scris la propunerea israeliana privind incetarea focului si eliberarea ostaticilor din Fasia Gaza, informeaza Reuters, citat de AGERPRES.

- Consiliul de Securitate al ONU a aprobat, cu 14 voturi pentru și o abținere din partea SUA, o rezoluție in care cere incetarea imediata a focului in Fașia Gaza, in luna de Ramadan. Este prima data cand se aproba o incetare a focului printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate, dupa reluarea conflictului…

- Secretarul general al Natiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a salutat luni adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unei rezolutii prin care se cere o incetare imediata a focului in Fasia Gaza si eliberarea ostaticilor retinuti de Hamas, estimand ca lipsa punerii in aplicare a acestui…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni, dupa mai bine de cinci luni de razboi intre Israel si gruparea islamista Hamas in Fasia Gaza, prima sa rezolutie prin care cere o incetare imediata a focului in enclava palestiniana, un apel blocat de mai multe ori de Statele Unite, care de data aceasta…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni, dupa mai bine de cinci luni de razboi intre Israel si gruparea islamista Hamas in Fisia Gaza, prima sa rezolutie prin care cere o "incetare imediata a focului" in enclava palestiniana, un apel blocat de mai multe ori de Statele Unite, care de data aceasta…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni prima rezolutie prin care cere un „armistitiu imediat” in Razboiul din Fasia Gaza, la peste patru luni de la inceputul conflictului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, in urma atacului terorist de la 7 octombrie, relateaza AFP, conform…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni prima rezolutie prin care cere un „armistitiu imediat” in Razboiul din Fasia Gaza, la peste patru luni de la inceputul conflictului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, in urma atacului terorist de la 7 octombrie, relateaza AFP citata…