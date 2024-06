Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) a obtinut toate cele 21 de locuri in Consiliul Local Sfantu Gheorghe, niciuna dintre celelalte sase formatiuni politice participante la alegerile de duminica neintrunind numarul necesar de voturi pentru a trece pragul electoral.

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) a castigat detasat majoritatea primariilor din judetul Covasna la alegerile locale de duminica, in timp ce PNL si PSD au obtinut cate trei mandate. Potrivit liderului PSD Covasna, Bogdan Barbu, candidatii acestei formatiuni politice si-au adjudecat…

- Loredana Toma a obținut biletul pentru Paris 2024, dupa ce s-a clasat pe locul 4 in ierarhia mondiala feminina de haltere, in limitele categoriei 71 kg. Multipla campioana europeana si mondiala, Loredana este cea mai bine clasata halterofila din Europa. Participarea la Jocurile Olimpice este implinirea…

- Prin aceasta inițiativa a programului "Dam Click pe Romania" care vizeaza zonele defavorizate ale Romaniei, Asociatia "Ateliere Fara Frontiere", acorda anul acesta circa 4.000 de calculatoare in doua tranșe, in lunile mai și septembrie. In prima etapa, peste 2.000 de calculatoare reconditionate se distribuie…

- Un complet de judecata al Secției Civile din cadrul Tribunalului Mureș a respins vineri, 3 mai, o contestație formulata de catre Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) impotriva candidaturii lui Mathe Zsolt Peter, candidat independent pentru funcția de președinte al Consiliului Județean…

- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania, filiala Timiș a decis sa mearga, la alegerile pentru funcția de președinte al consiliului județean, pe candidatul propus de alianța PSD – PNL și nu pe cel propus de cea din care face parte la nivelul Timișoarei, deci il vor susține pe Alfred Simonis. Decizia…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) a emis un comunicat solidar cu elevul Vlad Țaranu din Baia Mare, exprimand dezacordul profund și consternarea fața de sancțiunea aplicata acestuia pentru exprimarea patriotismului și a mesajului unionist „Basarabia e Romania”. In comunicat,…