Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Iași, care au lovit polițiști și i-au amenințat cu moartea, au fost arestati preventivDoi barbati din judetul Iasi au fost arestati preventiv pentru ultraj, dupa ce unul dintre ei a lovit doi politisti, iar celalalt a proferat amenintari la adresa acestora. Incidentele au avut loc…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru comiterea infractiunii... The post INFRACȚIUNE Clotilde Armand, trimisa in judecata pentru ca s-a pus manager de proiect first appeared on Informatia Zilei .

- Femeia din Galati care si-a ucis in bataie fiica in varsta de 9 ani a fost trimisa in judecata de anchetatori pentru omor calificat. De asemenea, matusa fetitei si unchiul ei au fost trimisi in judecata pentru complicitate.