Stiri pe aceeasi tema

- Gest inconștient pe Autostrada 7. Șoferul unei dube incarcate cu lemne a condus minute bune pe contrasens. Incidentul, care se putea incheia tragic, a avut loc pe centura orașului Bacau. La un moment dat, șoferul iși da seama de greșeala și incetinește pentru a intoarce. In tot acest timp, pe langa…

- RISC… Un copil in varsta de 2 ani a fost accidentat in ziua de Florii, pe o strada din orașul Murgeni, dar doar norocul a facut ca micuțul sa scape cu rani minore, in urma impactului. Copilul era plimbat intr-un carucior de bunica sa și, la un moment dat, un șofer neatent, dand vehiculul cu […] Articolul…

- ULTIMA ORA… Un nou incendiu ce s-ar fi putut dovedi devastator a izbucnit in cartierul Munteni din municipiul Vaslui. Au fost cuprinse de flacari o locuința și cateva anexe dar incendiu amenința sa cuprinda șI alte trei locuințe. Din fericire, pompierii au reușit sa intervina la timp șI sa evite dezastrul.…

- PERICOL… Un adolescent in varsta de 16 ani a fost reținut de polițiștii vasluieni, apoi plasat sub control judiciar dupa ce și-a șantajat și amenințat un coleg in curtea Liceului “Ștefan Procopiu” din Vaslui. Incidentul a avut loc zilele trecute, cand agresorul a obținut 50 de lei de la colegul sau,…

- DOLIU… Vasluianul Val Andreescu, ziarist, poet și prozator, a incetat din viața in urma un grave probleme de sanatate. Anunțul a fost facut de familia acestuia pe rețelele de socializare: „Mi-ai fost tata și prieten și mi-ai facut culcus in inima ta cum nimeni altcineva nu o putea face! Te-am iubit,…

- UPDATE: Referitor la accidentul petrecut pe raza comunei Albești (Crasna), reprezentanții ISU Vaslui au acționat pentru descarcerarea barbatului in varsta de 32 de ani, șofer al vehiculului rasturnat in rigola de pe marginea drumului. Ce doi copii din vehicul, unul de 6 ani și unul de 3 ani, fusesera…

- DRAMATIC… Un caz grav s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in comuna Ibanești, unde un copil de 14 ani a fost lovit de un cal. Baiatul a fost lovit destul de puternic la nivelul capului. S-a sunat la 112 și s-a cerut ajutorul, iar la fața locului a ajuns o ambulanța SAJ cu medic. De asemenea, […] Articolul…

- Un șofer a condus zeci de metri pe trotuar dupa ce a lovit un tramvai la Galați. Incidentul a fost filmat de mai multe persoane și publicat apoi pe rețelele sociale. Polițiștii il cautau pe barbatul de 38 de ani de la volanul mașinii, insa dupa 3 ore de la accident, atat vatmanul tramvaiului cat […]…