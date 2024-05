Situl din Vanatori Neamt, aflat la cativa kilometri de Cetatea Neamt, este cel mai vechi izvor de apa sarata din Europa, cercetarile arheologice stabilind ca a fost utilizat de opt milenii „Civilizatia“ ii aduce insa grave prejudicii, el fiind vandalizat si acum doi ani, cand in zona au fost depozitate deseuri. Ancheta declansata s-a finalizat […] Articolul Un sit arheologic de 8.000 de ani, unic in Europa, distrus de o exploatație forestiera apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .