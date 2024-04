Temperaturi de vară la final de aprilie. Unde va fi mai cald decât în mod normal, prognoza meteo ANM Dupa cateva zile cu vreme mohorata ce parea ca va strica planurile romanilor pentru minivacanța de 1 Mai și Paște, meteorologii anunța vești bune. Urmeaza un nou proces de incalzire, cu temperaturi de vara la final de aprilie. Ce spune prognoza meteo ANM. Maxime specifice zilelor de vara Ultimele zile ale lunii aprilie vor aduce […] The post Temperaturi de vara la final de aprilie. Unde va fi mai cald decat in mod normal, prognoza meteo ANM appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un scurt episod de iarna, ce a adus ninsori in unele regiuni ale țarii, mulți așteptau ca vremea frumoasa sa se intoarca, mai ales cand ne mai despart doar cateva zile de minivacanța de 1 Mai și Paște. Veștile nu sunt insa incurajatoare. Meteorologii au anunțat ce ne asteapta in urmatoarele doua…

- Deși ne-am fi dorit sa avem vreme de primavara, din pacate, anomaliile vremii de la final de aprilie ne-au dat peste cap, trecand de la ninsori și valori negative, la peste 30 de grade. Majoritatea acestor anomalii au fost explicate de meteorologi, iar in ceea ce privește prognoza meteo pentru urmatoarea…

- Vremea calda va alterna cu cea rece pana la finalul lui martie, se arata in prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie. BanatIn primele doua zile din interval, valorile termice maxime vor fi in scadere de la medii regionale de 14 grade,…

- Vremea se menține calda in primele zile ale lunii martie, cu temperaturi ridicate pentru aceasta perioada a anului, insa vremea va deveni instabila iar ploile iși vor face simțita prezența.

- Administrația Naționala de Meteorologie a dezvaluit cum va fi vremea in prima luna a primaverii. Conform specialiștilor, vremea va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada a anului. Ce temperaturi se vor inregistra? Vreme anormal de calda la inceput de martie Luna martie debuteaza cu temperaturi…

- Cum va fi VREMEA pana in 10 martie 2024, in Transilvania și la munte: Final de iarna cu temperaturi de 20 grade și precipitații reduse. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 10 martie 2024, in Transilvania și la munte: Final de iarna cu temperaturi de 20 grade…

- Ultimele zile de iarna vor aduce valori atipice in termometrele din țara. Potrivit specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie, vremea va schimba macazul din nou, se anunța temperaturi anormale, la final de februarie. Anunț de la ANM Vremea se schimba din nou in Romania. Procesul de…

- Cand se schimba vremea. Temperaturi atipice in februarie, cu maxime de 20 de grade și ninsori. Prognoza ANM Luna februarie continua seria condițiilor meteo neobișnuite pentru aceasta perioada a anului. Dupa o luna ianuarie cea mai calda de pana acum, ultima luna de iarna inregistreaza maxime de 20 de…