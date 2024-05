Stiri pe aceeasi tema

- Publicația Pravda a publicat imagini cu momentul in care forțele de ordine il duc spre mașina pe premierul Slovaciei, Robert Fico, imediat dupa ce acesta a fost impușcat in piept și abdomen, scrie hotnews.ro .

