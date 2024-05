Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au fost retinute de politistii si procurorii din Bucuresti intr-un dosar care vizeaza o retea care se ocupa cu traficul de medicamente pentru persoanele cu diabet, vandute „la negru” pentru slabit. In acest caz, o asistenta medicala de la o clinica privata din Sectorul 1 este suspectata…

- Acțiune de amploare a oamenilor legii, joi, in Capitala. Un „maestru spiritual” și instructor de yoga, considerat a fi discipol al lui Gregorian Bivolaru, ar fi fost saltat de oamenii legii, conform unor surse. Ar fi acuzat de trafic de persoane și viol. Poliția Capitalei a anunțat in dimineața zilei…

- Cinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti

- Alerta langa Capitala! Polițiștii din Ilfov au saltat un traficant de arme / FotoPolițiștii din Ilfov au dat, miercuri, o lovitura in Magurele, localitate aflata chiar langa București. Oamenii legii au reținut un traficant de arme, la scurt timp dupa ce au primit informația ca cineva vinde un pistol.Oamenii…

- Polițiștii și procurorii DNA fac miercuri 22 de percheziții in Capitala la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, intr-un dosar in care exista suspiciunea ca mai multe imobile au fost insușite ilegal de la persoane decedate. Prejudiciul creat moștenitorilor depașește 1,3 milioane de lei.…

- Oamenii legii au fost alarmați de familia medicului, care nu a mai fost de gasit. Polițiștii au localizat-o pe femeie dupa semnalul GPS al telefonului! S-a dat alarma in Capitala, dupa ce o doctorița nu a mai fost de gasit! Femeia in varsta de 43 de ani a plecat de acasa, insa nu a mai raspuns la telefon,…